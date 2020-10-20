Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun Gence'de Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Gence üzerinde uçan Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHSA) Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği duyuruldu. - BAKÜ
- Kaynak: İHA
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