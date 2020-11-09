Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait mevzileri ve sığınakları imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Hocavend yönündeki mevzileri, siperleri ve sığınaklarını vurarak imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hocavend yönünde Ermenistan ordusuna ait mevzilerin, siperlerin ve sığınakların açılan topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

-İHA-