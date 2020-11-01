Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait mühimmat dolu araçları imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mühimmat dolu iki aracı imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mühimmat dolu iki aracı imha ettiği bildirildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

-İHA-