Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait tankları ve mühimmatları ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait tankları ve mühimmatları ele geçirdi

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmatı ele geçirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmatı ele geçirdi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı. (Murat Delice - Kamil Nadirli/İHA)

Son Dakika

Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak

Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı

YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez

Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak