- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait "M-55" uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.

- Azerbaycan ordusu Ermenistan 'a ait uçaksavar sistemini imha etti

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