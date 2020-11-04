- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait "M-55" uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
- Kaynak: İHA
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