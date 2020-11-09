- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti

09.11.2020 18:11

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemi, Azerbaycan ordusu tarafından nokta atışı ile imha edildi.

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti

BAKÜ - Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemi, Azerbaycan ordusu tarafından nokta atışı ile imha edildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Azerbaycan Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışı ile imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.50'de Hocavend istikametinde müstakil evler arasına düşman tarafından yerleştirilen "Tor-M2KM" tipi uçaksavar füzesi sisteminin nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ait görüntüleri paylaştı.

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti - Son Dakika


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