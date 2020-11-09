- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti
09.11.2020 18:11
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemi, Azerbaycan ordusu tarafından nokta atışı ile imha edildi.
- Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait uçaksavar sistemini imha etti
BAKÜ - Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemi, Azerbaycan ordusu tarafından nokta atışı ile imha edildi.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Azerbaycan Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışı ile imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.50'de Hocavend istikametinde müstakil evler arasına düşman tarafından yerleştirilen "Tor-M2KM" tipi uçaksavar füzesi sisteminin nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ait görüntüleri paylaştı.
Son Dakika Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz