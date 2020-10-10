Azerbaycan ordusu Ermenistan ait topçuyu imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ederken Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir topçu noktasını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarında Ermenistan hedeflerini vurma anına ait görüntüler yayınladı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir topçu noktasını imha etti.

-İHA-