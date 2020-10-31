Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
31.10.2020 15:35
Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Ermenistan ordusuna ait 3 tank, 1 "Grad" füze sistemi, 1 mühimmat dolu kamyon, 3 obüsün imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Ermenistan ordusuna ait araç ve hedeflerin nokta atışıyla vurulduğu görülüyor.
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