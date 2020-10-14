Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın balistik füze sistemlerini imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın balistik füze sistemlerini imha etti

14.10.2020 08:55
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın balistik füze sistemlerini imha etti, System.String[]

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.

Ermenistan ordusunun saldırıları püskürtüldü

Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi, 1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da önleyici tedbirler aldığı ifade edildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın balistik füze sistemlerini imha etti - Son Dakika

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