Son dakika gündem: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın çok sayıda askeri teçhizatını imha etti (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın çok sayıda askeri teçhizatını imha etti (2)
09.10.2020 15:54
Son dakika haberler: Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha etti.
Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
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