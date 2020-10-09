Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın çok sayıda tank ve zırhlı aracını imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın çok sayıda tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha etti.

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.

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