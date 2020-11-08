Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti

08.11.2020 09:11
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti, System.String[]

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 4 T-72 tankı, 2 D-20 topu ve mühimmat dolu birkaç kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun dün Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı illerine top atışı gerçekleştirdiği, sivil halk arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Azerbaycan, Ermenistan, Ağdere, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti - Son Dakika


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