Azerbaycan ordusu geçtiğimiz günlerde geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saate göre 12.00 sularında Azerbaycan hava sahasında uçuş yapan Ermenistan Ordusuna ait insansız hava aracının Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi. - GENCE
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir İHA'yı daha düşürdü - Son Dakika