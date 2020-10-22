Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve tankı ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve tankı ele geçirdi
22.10.2020 12:26
Ele geçirilen tanklar ve mühimmat Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracı ele geçirdi.
Ele geçirilen tanklar ve mühimmat Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracı ele geçirdi.
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
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