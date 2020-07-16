Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı vurdu - TOVUZ - Son Dakika
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı vurdu - TOVUZ
Ermenistan-Azerbaycan sınırında bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti.
Ermenistan- Azerbaycan sınırında bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kışlanın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
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17.07.2020 02:49:56. #1.13#
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