Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun askeri araclari vurma ani - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun askeri araclari vurma ani
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti.
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