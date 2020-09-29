Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: Motorlu piyade alayı imha edildi - Son Dakika

Azerbaycan 'dan Ermenistan 'a ağır darbe... Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, sahada yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi" dedi. İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

- Azerbaycan