- Azerbaycan ordusu füze sistemiyle Ermeni mevzilerini vuruyor - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu füze sistemiyle Ermeni mevzilerini vuruyor
BAKÜ - Azerbaycan ordusu Ermenistan mevzilerini füze sistemiyle vurdu.
Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermeni mevzilerini grad füze sistemiyle vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askeri birliklerinin Ağdara-Terter yönünde Ermeni güçlerini kuşatma altına aldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:23 - Kaynak: İHA
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