Son dakika haber! Azerbaycan ordusu Fuzuli'de Ermenistan'a ait askeri birliği ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Fuzuli'de Ermenistan ordusuna ait askeri birliği ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Fuzuli yönündeki başarılı operasyonlar sırasında Ermenistan ordusuna ait askeri birliği ele geçirdiği belirtildi. Görüntülerde, operasyonlar sonucu kaçmaya mecbur kalan Ermenistan askerlerinin askeri teçhizatı ve silahlarının ele geçirildiği anlaşılıyor.

-İHA-