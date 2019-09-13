Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak
Son Dakika Güncel Haber

Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak

35 dakika önce

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak, System.String[]

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri geniş kapsamlı askeri tatbikat gerçekleştirecek.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 16-20 Eylül tarihlerinde geniş çaplı tatbikat yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, tatbikata 10 binden fazlar asker, 100'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 120'e yakın füze sistemi ve top, 20 savaş uçağı, helikopter ve insansız hava araçları katılacak.


20 Eylül'e kadar devam edecek tatbikatta dağlarda karşı saldırılar düzenlenmesi, düşman grupların etkisiz hale getirilmesi ve kurtarılan stratejik bölgelerde sınırların güçlendirilmesi görevleri gerçekleştirilecek. - BAKÜ

İlham Aliyev, Azerbaycan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ'dan AK Partiye "suç uydurma" ithamı: İhraç tebligatı ayın beşinde geldi, suç tarihleri 7 ve 8'i Günlük burç yorumları 13 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler: pişmanız, kandırıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]