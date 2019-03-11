Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Ordusu Geniş Kapsamlı Tatbikata Başladı

Azerbaycan Ordusu Geniş Kapsamlı Tatbikata Başladı

1 saat önce

Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

Azerbaycan Ordusu Geniş Kapsamlı Tatbikata Başladı, System.String[]
Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.

Farklı bölgelerde 10 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar denenecek.

Tatbikatta yaklaşık 500 tank ve zırhlı araç, 300 füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter yer alıyor.

Tatbikat, 15 Mart'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel
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