Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi

03.08.2022 19:06
Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon yaptı.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin bu sabah gerçekleştirdiği terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycan ordusunun bir askerinin şehit olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerin, Kelbecer ve Laçın illerini kapsayan sıradağlarda bulunan Kırkkız yüksekliğini ele geçirmeye ve orada yeni mevziler kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Bu durum üzerine Azerbaycan ordusunun "Kısas" ismi verilen operasyon düzenlediği, Küçük Kafkas sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarıbaba ve diğer bir dizi hakim tepelerin kontrol altına alındığı bildirildi. Azerbaycan birliklerinin bu istikamette yeni mevzilerin kurulması ve ikmal yollarının yapımı için çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlara ait birkaç mevzinin imha edildiği, eski Ağdere ilinin Yukarı Oratağ yerleşim birimindeki askeri birliğe hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yasa dışı Ermeni güçler arasında ölü ve yaralıların bulunduğu, birkaç D-30 obüs topu, askeri araçlar ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Geçici olarak Rus unsurların kontrolünde bulunan bölgelerden Ermenistan askerlerinin çıkarılması ve Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan topraklarında bundan sonra da her türlü terör eylemi ve provokasyonların kararlılıkla önleneceği, karşı tedbirlerin daha da yıkıcı olacağı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Ermeni güçlere ait askeri birliğe havadan yapılan saldırının görüntülerini de paylaştı.

YORUMLAR
500
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor
Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement