Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda daha önce açıklanan 2 bin 904 şehit sayısı, 2 bin 907 olarak güncellendi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan'ın zaferi ile son bulmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 14 Temmuz tarihine kadar 2 bin 907 şehidin defnedildiğini kaydederek, kayıp 7 askerin de bulunması için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı. Ermenistan güçleri 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan'a teslim etmişti. - BAKÜ