Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor

27.05.2021 09:56

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalışan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını açıkladı. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada ise altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

Azerbaycan sınırını geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında sınırı ihlal eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden 6 askerin, Kelbecer kenti Yukarı Ayrım yerleşimine yakın bir bölgede yakalandıklarını duyurdu.

Sınırda sıcak saatler! Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı

İKMAL YOLLARINA MAYIN DÖŞÜYORLARDI

Yakalanarak esir alınan Ermenistan askerlerinin, bölgedeki ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıkları tespit edildi. Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği belirtildi.

Ermenistan'dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

BU, İLK İHLAL DEĞİL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 24-26 Mayıs arasında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey bölgelerindeki mevzilerine Ermenistan'ın Gegharkunik bölgesindeki mevzilerden belirli aralıklarla ateş açıldığı da duyurmuştu. Açıklamada, Şuşa şehri etrafındaki Azerbaycan mevzileri yönünde Ermeni askerler tarafından otomatik silahlarla havaya ateş açtığı ifade edilmiş; Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açmadığı ve Azerbaycan tarafından hiçbir kaybın yaşanmadığı kaydedilmişti.

Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor

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Son Dakika Dünya Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (7)
  • Xxx: Savaş tekrardan çıkacak. Ancak bu sefer Ermenistan sözleşmeyi ihlal ettiği için Rusya arkasında olmayacak. Sonrasında savaş Ermenistan topraklarında devam edecek. Sonrasında Avrupa daki Türk düşmanı devletler Ermenistana destek olmaya çalışacaklar ancak sonuç Ermenistan devleti bu 3.cü savaştan sonra geri dönülmez bir yıkım ve parçalanmış bir devlet haline getirecek. Ermenistanın yaptığı hatalar yüzünden çok insan ölecek ancak bu ölümleri yine Azerbaycan ve Türkiye yi sorumlu tutacak. Bu iftiraya ve yalanlara tabiki Avrupa devletleri ve Amerika yalanda olsa inanmış gibi yapacaklar. İşte bütün olacak bitecek tahminler. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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