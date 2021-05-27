Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor

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Savaş tekrardan çıkacak. Ancak bu sefer Ermenistan sözleşmeyi ihlal ettiği için Rusya arkasında olmayacak. Sonrasında savaş Ermenistan topraklarında devam edecek. Sonrasında Avrupa daki Türk düşmanı devletler Ermenistana destek olmaya çalışacaklar ancak sonuç Ermenistan devleti bu 3.cü savaştan sonra geri dönülmez bir yıkım ve parçalanmış bir devlet haline getirecek. Ermenistanın yaptığı hatalar yüzünden çok insan ölecek ancak bu ölümleri yine Azerbaycan ve Türkiye yi sorumlu tutacak. Bu iftiraya ve yalanlara tabiki Avrupa devletleri ve Amerika yalanda olsa inanmış gibi yapacaklar. İşte bütün olacak bitecek tahminler.