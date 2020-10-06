- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri... - Son Dakika

- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri...
- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı Azerbaycan ordusu Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait ele geçirilen askeri...
- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı
BAKÜ - Azerbaycan ordusu Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen askeri araçların, topların, mermilerin ve askeri araçların yeni görüntülerini yayınladı.
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