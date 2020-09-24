Azerbaycan ordusu tatbikatlarına devam ediyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın sınırlarına yönelik saldırı ve tacizlerine karşı tatbikatlarına hız kazandırdı.

Geçen ay Türkiye ile TürkAz Kartalı Tatbikatı'nı gerçekleştiren Azerbaycan Ermenistan'ın sınırlarına yönelik saldırı ve tacizlerine karşı tatbikatlarını yoğunlaştırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının gece ve gündüz olmak üzere savunma ve saldırı manevraları yaptığı, askeri araçların da tatbikatlarda görev aldığı aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Uçuşlar sırasında çeşitli yükseklik ve hızlarda hücum ve savunma manevralarının kullanılmasıyla pilotluk tekniğine odaklanıldı. Modern manevra kabiliyetine sahip hava savaşı yürütme görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, uçak ekipleri sırayla düşmanın yer hedeflerini tespit etmek ve yok etmek için görevler üstlendi. Tatbikatların amacı, topçu birliklerinin yönetim becerilerini geliştirmek, profesyonelliği artırmak, muharebe operasyonları sırasında eylemleri planlamak ve diğer birliklerle birlikte çalışabilirliği organize etmektir. Toplama alanlarına çekilen topçu alt birimleri, muharebe ateşi gerçekleştirmek için atış pozisyonları aldı. Füze-Topçu Birliklerinin çeşitli birimleri yedek mevziler için yeniden konuşlandırıldı ve muharebe ateşi gerçekleştirdi ve temsili düşman hedeflerini yok etti."