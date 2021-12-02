Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA'larının da katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı yaptı.

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA'larının da katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı yaptı. Azerbaycan Ordusu, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tatbikat gerçekleştirirken, TB2 Bayraktar SİHA'ları kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önceden belirlenen tatbikat planına göre Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatta, kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi gibi görevleri gerçekleştirdi. Açıklamada, önceden belirlenen güzergahlarda İHA operatörlerinin, muharebe becerilerini geliştirmek için gerçekleştirilen tatbikatları başarıyla tamamladığı da aktarıldı. - BAKÜ

Son Dakika

Cinsellik için günün hangi saati daha doğru? Uzman terapist önerdi!

Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı

Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!

Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum