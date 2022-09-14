Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi

14.09.2022 13:42

Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirmesi BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından...

Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirmesi BAKÜ - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu. Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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