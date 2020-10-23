Azerbaycan ordusuna marşlı destek - Son Dakika

Azerbaycan ordusuna marşlı destek

23.10.2020 11:44

Azerbaycan ordusuna marşlı destek Yazdığı marşı Azerbaycan ordusuna armağan etti Bestekar Hanifi Gökhan, Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarını özgürleştiren Azerbaycan ordusuna, yazıp seslendirdiği marşıyla destek oldu.

Azerbaycan ordusuna marşlı destek

Yazdığı marşı Azerbaycan ordusuna armağan etti

GAZİANTEP - Bestekar Hanifi Gökhan, Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarını özgürleştiren Azerbaycan ordusuna, yazıp seslendirdiği marşıyla destek oldu.

Azerbaycan Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ bölgesini başarılı askeri operasyonlarla özgürleştirmeye devam ederken bestekar Hanifi Gökhan, Azerbaycan'lı askerlere destek olmak için marş yazdı. 'Sevgi galip gelecek, Karabağ yücelecek' ismini verdiği marşı seslendiren Gökhan, marşı Azerbaycan ordusuna armağan etti. Marşı Azerbaycan milli kahramanı İbad Hüseyinli'ye göndereceğini onun vasıtasıyla Azerbaycan Ordusuna ulaştıracaklarını aktaran Gökhan, Azerbaycan ordusunun silahlı mücadele verdiği bugünlerde onlara kalemiyle destek verdiğini ifade etti.

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sevgi Karabağ'ı azad edecek"

15 yıldır milli ve manevi duyguları anlatan besteler yazdığını anlatan Gökhan, Azerbaycan hakkında yeni bir marş yazdığını belirtti. Marşın adını 'Sevgi galip gelecek, Karabağ yücelecek' olarak belirlediklerini vurgulayan Gökhan, "Sevgi galip gelecek deme sebebimiz Türkiye ve Azerbaycan halkının müthiş bir sevgi bağı oluştu. Oluşmaya da devam ediyor. Asırlardır da bu bağ vardı. Biz Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın sevgisi birleşecek, sevgi galip gelecek diyoruz. Azerbaycan ordusu muzaffer olacak. Azerbaycan Karabağ'ı azade edecek. Karabağ azat olacak bu sevginin sayesinde. Çünkü bizler birbirimize kenetlenmiş bağlı bir milletiz. Bizler Türk milletiyiz. Bizler İslam'la şereflenmiş bir milletiz. Tekrardan bütün dünya Türkiye'nin ve bütün Türki Cumhuriyetlerin yükselişini Karabağ'la görecek" dedi.

"Marşı Azerbaycan ordusuna göndereceğiz"

Azerbaycan milli kahraman İbad Hüseyinli'nin bu eseri hazırladığından haberdar olduğunu sözlerine ekleyen Gökhan, "Daha öncesinden kendisiyle Osmaniye'de görüşmüştük. Değerli kahramanımıza da dinleteceğiz. Onun vasıtasıyla Azerbaycan ordumuza bu eserimizi göndereceğiz. Bu marşı onlara armağan ettik. Türk dünyasına ve İslam dünyasına eserlerimizle mesaj vermeye çalışıyoruz. Bizim sloganımız şu ordularımız silahlı mücadele verirken bizde kalemli mücadele veriyoruz. Ozanlar susarsa ezanlar susar. Ozanlar kalemiyle, sesiyle, besteleriyle bu işin üstesinden gelecek. Türkiye lider ülke olacak. Azerbaycan lider ülke olacak" diye konuştu.

Şairlerin ve ozanların sesinin her zaman yüksek çıkması gerektiğini belirten Ferhat Er ise, milli ve manevi konularla ilgili marş ve şarkı yazan ozanlara her daim destek olacaklarını söyledi.

Azerbaycan ordusuna marşlı destek
Azerbaycan ordusuna marşlı destek
Azerbaycan ordusuna marşlı destek
Azerbaycan ordusuna marşlı destek
Azerbaycan ordusuna marşlı destek

Azerbaycan, Karabağ, Türkiye, Asker, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Azerbaycan ordusuna marşlı destek - Son Dakika

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