- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek - Son Dakika

- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek

25.10.2020 09:30

- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek Azerbaycan'ın Gence kentinde bir restoran çalışanları, işgalci Ermenistan ordusuyla mücadele eden Azerbaycan ordusuna destek olmak için askeri kıyafet giyerek hizmet veriyor.

- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek

GENCE - Azerbaycan'ın Gence kentinde bir restoran çalışanları, işgalci Ermenistan ordusuyla mücadele eden Azerbaycan ordusuna destek olmak için askeri kıyafet giyerek hizmet veriyor.

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna destek yağıyor. Ülkenin dört bir yanı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenirken, Gence'de bulunan bir restoran çalışanları ise farklı bir çalışmaya imza attı. Restoran çalışanları iş yeri kıyafetlerinin yerine askeri kamuflaj desenli kıyafet giyerek cephede savaş halindeki Azerbaycan ordusuna destek veriyor. Restoran girişine koyulan ikramlık çikolataların üzerine Ermenistan'ın işgalinden kurtulan şehirlerin isimlerinin yazılması da dikkat çekti. Restoran çalışanlarını gören müşteriler şaşırarak, duyarlı davranışlarından dolayı işletmeyi tebrik ediyor.

"Ordumuza desteği bir borç biliriz"

27 Eylül'den bu yana ülke olarak savaşta olduklarını belirten restoran yetkilisi Simur Aleskerov, "İlk olarak belirtmek isterim ki biz savaştayız. 27 Eylül'den itibaren Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in talimatıyla işgal altındaki topraklarımızı geri almaya başladık. Biz de askerlerimize destek olmak için böyle bir çalışmaya imza attık. Desteğimizi göstermek için Azerbaycan ve Türk bayraklarımızı restoranımızın girişine astık. Bütün personelimize Azerbaycan'ın askeri kıyafetlerini giydirdik ve bunu kendimize borç bildik. Biz askerimize kendi desteğimizi böyle göstermeye çalıştık. İşgalden kurtarılan bölgelerimizin isimlerini arkadaki çikolataların üzerine yazdık. Vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldık ve bizden bu konu hakkında bilgi almaya başladılar" diye konuştu.

"Askerlerimize destek olmak için askeri kıyafet giydik"

Askeri üniformayı giymenin gurur verici olduğunu belirten restoranda garson olarak çalışan Samir Tağıyev, "Müşteriler bunu olumlu karşılıyor. Hatta bize desteklerini gösteriyorlar. Bizim için de gurur verici. Askerlerimizin üniformasıyla geziyoruz. Askerlerimize destek olmak için bu kıyafeti giydik. En azından elimizden gelen desteği göstermeye çalışıyoruz" dedi.

- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek
- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek
- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek
- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek
- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek
- Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Azerbaycan ordusuna restoran çalışanlarından asker kıyafetli destek - Son Dakika

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