- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi - Son Dakika

- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi

07.11.2020 17:25

- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Azerbaycan ordusu tarafından, Ekim ayında Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ve Fuzuli bölgesi görüntülendi.

- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi

FÜZULİ - Azerbaycan ordusu tarafından, Ekim ayında Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ve Fuzuli bölgesi görüntülendi.

Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ve Fuzuli bölgelerindeki bazı köylerini işgalci Ermenistan güçlerinden kurtarmıştı. Azerbaycan ordusu 4 Ekim tarihinde Cebrail'in kent merkezini, 17 Ekim'de ise Fuzuli'nin kent merkezini özgürlüğüne kavuşturmuştu. İşgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'in bazı noktalar görüntülendi.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Cebrail'de, Ermenistan'a ait birkaç askeri binanın yanı sıra, askeri mevziler görüldü. Bölgeyi kurtarma operasyonu sırasında Ermenistan ordusu tarafından geride bırakılan ve Azerbaycan'ın ordusunun kurtarma operasyonunda vurulan askeri araçlar ve tankların aldığı hasar dikkat çekti. Aynı zamanda, kentin kontrolünü sağlamak için tepelere yapılan gözetleme kuleleri görüntülendi. Ermenistan'ın 1993 yılında Fuzuli'yi işgal etmesi nedeniyle bölgeyi terk eden Azerbaycanlı Türklere ait evlerin de harabeye döndüğü görüldü.

Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı Fuzuli'de ise, Ermenistan ordusunun kentten geri çekilmesi sonucu geride orduya ait askeri bina kaldı. Bölgede Ermenistan'ın geride bıraktığı bomba ve mayınlardan temizleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca İşgalci Ermenistan'ın bir köyü talan ettikten sonra bir mescid binasını ahıra çevirerek hayvanları beslediğine ilişkin izler bulunuyor. Azerbaycanlı vatandaşlara ait kabristanda bulunan mezarların dağıtılarak hasar aldığı görülürken, Cebrail'de olduğu gibi Fuzuli'de de Ermenistan ordusunun kaçarak bıraktığı askeri araçlar tespit edildi.

- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi
- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi
- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi
- Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi

Ermenistan, Azerbaycan, Cebrail, Fuzuli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi - Son Dakika


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