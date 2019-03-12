Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Ordusunun Tatbikatı Sürüyor

Azerbaycan Ordusunun Tatbikatı Sürüyor

1 saat önce

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı tank ve füze sistemlerinin katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan Ordusunun Tatbikatı Sürüyor, System.String[]
Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı tank ve füze sistemlerinin katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi. Tank ve füze sistemlerinin de katılmasıyla devam eden tatbikata, farklı bölgelerde 10 bin asker, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenleyerek yeni silahları deniyor. Tatbikatta yaklaşık 500 tank ve zırhlı araç, 300 füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter yer alıyor. Tatbikat, 15 Mart'a kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel
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