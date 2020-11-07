Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor

07.11.2020 08:13
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor, System.String[]

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

Ermenistan, Azerbaycan, Ağdere, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor - Son Dakika


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