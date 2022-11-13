Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı - Son Dakika
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Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

13.11.2022 19:48
Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna liderleri, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna liderleri, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı'nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Hükümeti

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, "İstanbul'da bugün sivilleri hedef alan terör saldırısını en sert sözlerle kınıyoruz. Kardeş Türkiye Devleti'ne ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
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Azerbaycan, Pakistan, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı - Son Dakika

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