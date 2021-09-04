Azerbaycan, Paralimpik Oyunları 14'ü altın 19 madalya ile tamamladı

Azerbaycanlı sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı 14'ü altın, 1'i gümüş, 4'ü bronz toplam 19 madalya ile tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 36 sporcu ile katılan Azerbaycan'da sporcular atletizmde 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz, judoda 6 altın, 2 bronz, yüzmede 4 altın, halterde ise 1 bronz madalya kazandı.

Azerbaycan, bu sonuç ile Paralimpik Oyunları'nda bugüne kadarki en büyük başarısını elde etti.