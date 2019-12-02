Son Dakika Haberleri: Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshi için Aliyev'e başvuracak
Son Dakika Güncel Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshi için Aliyev'e başvuracak - Son Dakika

Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshi için Aliyev'e başvuracak

6 saat önce

Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshedilmesi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.

Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshi için Aliyev'e başvuracak, System.String[]

Azerbaycan parlamentosu, parlamentonun feshedilmesi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.

Azerbaycan parlamentosunda, iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekillerince parlamentonun feshedilmesi için yapılan müracaat müzakere edildi.

Müzakereler sonucu oy çokluğuyla parlamentonun feshi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunma kararı alındı.

YAP Siyasi Konseyinin aldığı tavsiye kararı gereği parti üyesi milletvekilleri parlamentonun feshedilmesi için parlamentoya müracaat etmişti.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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