Azerbaycan: Polis, başkent Bakü'de 'koronavirüs gerekçesiyle' muhalifleri zorla bürolarından çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan: Polis, başkent Bakü'de 'koronavirüs gerekçesiyle' muhalifleri zorla bürolarından çıkardı - Son Dakika Dünya

Azerbaycan: Polis, başkent Bakü'de 'koronavirüs gerekçesiyle' muhalifleri zorla bürolarından çıkardı

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de polis ekipleri koronavirüsle mücadeleyi gerekçe göstererek D18 Muhalefet Hareketi'nin büro olarak kullandığı mekanı tahliye etti.

Azerbaycan: Polis, başkent Bakü'de 'koronavirüs gerekçesiyle' muhalifleri zorla bürolarından çıkardı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de polis ekipleri koronavirüsle mücadeleyi gerekçe göstererek D18 Muhalefet Hareketi'nin büro olarak kullandığı mekanı tahliye etti.


Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda iki polis ve sivil kıyafetli birinin D18 bürosunu bastığı ve içeride bulunan dört üyeyi zorla dışarı çıkardığı belirtildi. Polislerin koronavirüs tehlikesi sebebiyle toplu faaliyetler yapmanın riskli olduğunu söylediği, ancak tahliye kararı için herhangi bir belge göstermediği kaydedildi.

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Azerbaycan, Polis, Bakü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:15 
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