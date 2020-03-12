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Azerbaycan: Polis, başkent Bakü'de 'koronavirüs gerekçesiyle' muhalifleri zorla bürolarından çıkardı
6 saat önce
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de polis ekipleri koronavirüsle mücadeleyi gerekçe göstererek D18 Muhalefet Hareketi'nin büro olarak kullandığı mekanı tahliye etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de polis ekipleri koronavirüsle mücadeleyi gerekçe göstererek D18 Muhalefet Hareketi'nin büro olarak kullandığı mekanı tahliye etti.
Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda iki polis ve sivil kıyafetli birinin D18 bürosunu bastığı ve içeride bulunan dört üyeyi zorla dışarı çıkardığı belirtildi. Polislerin koronavirüs tehlikesi sebebiyle toplu faaliyetler yapmanın riskli olduğunu söylediği, ancak tahliye kararı için herhangi bir belge göstermediği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:15
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