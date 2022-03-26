Azerbaycan, Rusya'dan yasa dışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkartılmasını istedi - Son Dakika
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Azerbaycan, Rusya'dan yasa dışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkartılmasını istedi

26.03.2022 23:55
Azerbaycan, Rusya'dan yasa dışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkartılmasını istedi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığının, "Azerbaycan üçlü bildiriyi ihlal etti" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, bu açıklamanın Azerbaycan'da teessüfle karşılandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığının, "Azerbaycan üçlü bildiriyi ihlal etti" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, bu açıklamanın Azerbaycan'da teessüfle karşılandığını duyurdu.

Bakanlık, Rusya Savunma Bakanlığının Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriyi ihlal ettiği ve Karabağ'da Rus unsurların sorumluluk bölgesine girdiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Rusya savunma bakanlarının 25 Mart'ta telefon görüşmesi yaparak bölgedeki durumu görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoyqu'ya Azerbaycan askerlerinin mevzi ve konumlarının netleştirildiğini bildirdiği, buna rağmen 26 Mart'ta sabah saatlerinde yasa dışı silahlı Ermeni grupların Azerbaycan askerlerine karşı provokasyon girişiminde bulunduğu fakat derhal alınan önlemler nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye sadıktır ve hiçbir maddesini ihlal etmemiştir. Maalesef, bu bildirinin 4. paragrafı uyarınca, Ermenistan ordusunun kalıntılarının ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan topraklarından tamamen geri çekilmesi henüz gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla bildirinin hükümlerini ihlal eden Azerbaycan değil, Ermenistan'dır.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklaması, 22 Şubat'ta Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'ye aykırıdır. Azerbaycan topraklarında 'Dağlık Karabağ' isminde idari bölge birimi bulunmamaktadır. Açıklamada kaydedilen köyün ismi Furuh değil, Ferruh'tur.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığından, üçlü bildirinin hükümlerine uygun olarak Ermenistan ordusunun kalıntılarının ve yasa dışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş topraklarından tamamen çıkartılmasının teminini, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin ülkemizin egemen toprakları içindeki eylemlerini farklı şekilde lanse edilmemesini, 'Dağlık Karabağ' ifadesinin kullanılmamasını ve Azerbaycan yer isimlerini doğru şekilde belirtmelerini rica ediyor."

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Rus unsurların sorumluluk bölgesine girerek gözlem noktaları kurduğu ve Karabağ'daki Ermeni askeri oluşumlara saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriyi ihlal ettiği iddia edilmişti.

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Azerbaycan, 10 Kasım, Ermeni, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Rusya'dan yasa dışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkartılmasını istedi - Son Dakika


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