Azerbaycan, Rusya-Ukrayna savaşında taraflara diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
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Azerbaycan, Rusya-Ukrayna savaşında taraflara diyalog çağrısında bulundu

02.03.2022 14:51
Azerbaycan, Rusya-Ukrayna savaşında taraflara diyalog çağrısında bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya-Ukrayna savaşında gerilim daha fazla tırmanmadan taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya- Ukrayna savaşında gerilim daha fazla tırmanmadan taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) 49'uncu oturumunda konuşan Bakan Bayramov, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Bayramov, oturumun, uluslararası gerginliklerin gölgesinde başladığını vurgulayarak, "Azerbaycan, Ukrayna'da devam eden krizin sivil can kayıplarına mal olmasından derin üzüntü duymaktadır." dedi.

Sivillerin hayatının her daim güvence altında olması gerektiğini kaydeden Bayramov, "Mevcut durumun sivillere olumsuz etkisini önlemek için bu insani krize karşı tedbirler almak gerekir. Bu kapsamda Azerbaycan, Ukrayna halkına tıbbi ekipman ve diğer ilk yardım malzemelerinin temini için harekete geçmiştir." ifadesini kullandı.

Ceyhun Bayramov, "Bu kritik zamanda Azerbaycan, mevcut gerilim daha fazla tırmanmadan gecikmesiz diyalog çağrısını yinelemekte ve taraflar arası direkt müzakerelerin önemine dikkati çekmektedir." diye konuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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