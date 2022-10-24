Rusya devlet televizyonunun yayınları Azerbaycan'ın nota vermesine neden oldu: Düşmanlık tohumları ekiliyor, acil önlem alın - Son Dakika
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Rusya devlet televizyonunun yayınları Azerbaycan'ın nota vermesine neden oldu: Düşmanlık tohumları ekiliyor, acil önlem alın

24.10.2022 18:02

Azerbaycan, Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması sebebiyle Rusya'ya nota verdi. Notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması talep edildi.

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

"DÜŞMANLIK TOHUMLARI EKİLİYOR"

Notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

"ACİL ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI YAPILDI

Programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

Kaynak: AA
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Azerbaycan, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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