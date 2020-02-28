Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırı sonucu kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini sunan, yaralı askerler için de şifa dileyen Hasanov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin acınız bizim acımızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun başarıya ulaşacağından emin olduğumu belirtiyor, başarılar diliyorum."

Azerbaycan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib meselesini görüştü Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:24:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]