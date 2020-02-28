Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yakınlarının kederini paylaşıyor, ailelerine başsağlığı ve Allah'tan sabır diliyoruz. Ruhları şad olsun. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Acınız bizim de acımızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen terör operasyonunun başarıyla sonuçlanacağına eminim ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Azerbaycan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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