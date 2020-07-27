Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 2 otobüs şoförü ve 4 askerin şehit olmasının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 2 otobüs şoförü ve 4 askerin şehit düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında yaşanan olaydan ötürü çok üzüldüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenler için rahmet diliyoruz, sevdiklerinin kederini paylaşıyor, ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve Allah'tan sabır diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyorum. Sizin acınız bizim de acımızdır. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı. - BAKÜ