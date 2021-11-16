Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sınırdaki operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerilimin devam ettiği Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki durumla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u telefonla aradı. Bakan Hasanov görüşmede, Ermenistan'ın devlet sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini söyledi. Şoygu ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki askeri operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık verdi. Sınırdaki gerginlik sürüyor.

(Kamil Nadirli/İHA)