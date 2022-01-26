Azerbaycan Savunma Bakanı, İranlı mevkidaşıyla "güvenlik ve askeri ilişkileri" görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile bir araya geldi.

İran Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hasanov ile Aştiyani, güvenlik ve askeri ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Hasanov, görüşmede "İranlı yetkililerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkür ederek" iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Azerbaycanlı Bakan, İran Savunma Bakanı Aştiyani'yi Bakü'ye davet etti.

Aştiyani de İran ile Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel birçok ortak paydaya sahip olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif alanlarda geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İranlı Bakan, iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artması ve derinleştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "İki ülke de jeopolitik özellikleri nedeniyle ilişkileri tüm alanlarda geliştirme potansiyeline sahiptir." dedi.

Açıklamada Hasanov'un ziyaretinin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılması amacıyla yapıldığı ifade edildi.