Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 5 zırhlı araç ile 3 askeri altyapı tesisi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 zırhlı araç ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarının gece boyunca devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda Ermenistan'a ait 5 zırhlı araç ve otomobilin, 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.