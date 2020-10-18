Azerbaycan'dan Ermenistan'ın "Askerler kuşatma altında" iddiasına cevap: Gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın "Askerler kuşatma altında" iddiasına cevap: Gerçeği yansıtmıyor

18.10.2020 00:35

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe hattı boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu ifade edildi. Öte yandan, Ermenistan'ın "Azerbaycan askerleri kuşatma altında" iddiası da yalanlandı.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

"OPERASYONEL AVANTAJ AZERBAYCAN ORDUSUNDADIR"

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Dün gece saatlerinde Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın Askerler kuşatma altında iddiasına cevap: Gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan Ermenistan'ın 'Askerler kuşatma altında' iddiasına cevap: Gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika Dünya

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