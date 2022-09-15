Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmada şehit sayısı 71'e çıktı - Son Dakika
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Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmada şehit sayısı 71'e çıktı

15.09.2022 12:50

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit düşen asker sayısının 71'e çıktığını bildirdi. Ermenistan ise çatışmalarda 105 askerlerini kaybettiklerini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Azerbaycan ise dün 50 askerlerinin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi bugün güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

ERMENİSTAN 105 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmada şehit sayısı 71'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmada şehit sayısı 71'e çıktı - Son Dakika
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