Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu - Son Dakika
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Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

13.09.2022 20:00
Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Son Dakika: Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan sınırdaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu. Son Dakika: Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan sınırdaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 askerimiz şehit oldu
Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu - Son Dakika
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