Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu - Son Dakika

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