Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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